Indikatoren

Heiken Ashi - Indikator für den MetaTrader 4

Kundenspezifischer Indikator als Kerzen Beispiel.

Für den Heiken Ashi empfehlen wir folgende Einstellungen ( drücken sie F8 oder wählen sie aus dem Menü ´Charts´->´Eigenschaften´):

  • 1. Im ’Farben’-Tab wählen sie ’Black’ für den ’Liniengraph’.
  • 2. On ’Allgemein’-Tab deaktivieren sie die Checkbox für ’Chart in den Vordergrund’ und aktivieren sie den Radiobutton des ’Liniechart’.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7835

