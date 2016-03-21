Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Heiken Ashi - Indikator für den MetaTrader 4
Kundenspezifischer Indikator als Kerzen Beispiel.
Für den Heiken Ashi empfehlen wir folgende Einstellungen ( drücken sie F8 oder wählen sie aus dem Menü ´Charts´->´Eigenschaften´):
- 1. Im ’Farben’-Tab wählen sie ’Black’ für den ’Liniengraph’.
- 2. On ’Allgemein’-Tab deaktivieren sie die Checkbox für ’Chart in den Vordergrund’ und aktivieren sie den Radiobutton des ’Liniechart’.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7835
