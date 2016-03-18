Commodity Channel Index (CCI) Indikator Misst den Abstand zwischen dem Warenpreis und dem gemittelten statistischen Preis.

Hohe Werte zeigen an dass der Preis und üblich hoch ist im Vergleich mit dem Mittel und niedrige Werte zeigen an dass der Preis sehr niedrig ist.

Unabhängig von seinem Namen kann der Commodity Channel Index auf alle Finanznstrumente angewendet werden und nicht nur für Commodities.

Es gibt zwei Hauptanwendungsbereiche für diesen Index:



Das Herausfinden der Divergenz

Die Divergenz tritt auf wenn der Preis ein neues Maximum erreicht und der commodity Channel Index nicht über dieses Niveau hinausgehen kann. Die klassische divergent wird normalerweise gefolgt von einer Preiskorrektur.

Als ein Indikator für überkauft oder überverkauft

The commodity Channel Index variiert normalerweise in einer Bandbreite von +/- 100. Werte über 100 zeigen eine überkaufte Situation an (Und somit die Möglichkeit einer Korrektur), Und Werte unter 100 zeigen eine überverkaufte Situation an (Und einen daraus möglicherweise resultierenden Anstieg).



Berechnung:

Den typischen Preis finden. Addieren Sie das Hoch, das Tief und den Close-Wert und teilen Sie das Ergebnis durch 3.



TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

To calculate the n-period Simple Moving Average of typical prices.



SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

Um den SMA(TP, N) vom typischen Preis abzuziehen:



D = TP — SMA(TP, N)

Um den n-Period Simple Moving Average von absoluten D values zu berechnen:



SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

Den erhaltenen Wert multiplizieren SMA(D, N) by 0,015.



M = SMA(D, N) * 0,015

M durch D teilen



CCI = M/D



wobei:



SMA — Simple Moving Average;

N — Für die Kalulation verwendete Anzahl der Perioden.

Technische Indikator Beschreibung

Die vollständige Beschreibung von CCI ist erhältlich in der Technischen Analyse: Commodity Channel Index