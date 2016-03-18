und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Commodity Channel Index, CCI - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1926
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Commodity Channel Index (CCI) Indikator Misst den Abstand zwischen dem Warenpreis und dem gemittelten statistischen Preis.
Hohe Werte zeigen an dass der Preis und üblich hoch ist im Vergleich mit dem Mittel und niedrige Werte zeigen an dass der Preis sehr niedrig ist.
Unabhängig von seinem Namen kann der Commodity Channel Index auf alle Finanznstrumente angewendet werden und nicht nur für Commodities.
Es gibt zwei Hauptanwendungsbereiche für diesen Index:
- Das Herausfinden der Divergenz
Die Divergenz tritt auf wenn der Preis ein neues Maximum erreicht und der commodity Channel Index nicht über dieses Niveau hinausgehen kann. Die klassische divergent wird normalerweise gefolgt von einer Preiskorrektur.
- Als ein Indikator für überkauft oder überverkauft
The commodity Channel Index variiert normalerweise in einer Bandbreite von +/- 100. Werte über 100 zeigen eine überkaufte Situation an (Und somit die Möglichkeit einer Korrektur), Und Werte unter 100 zeigen eine überverkaufte Situation an (Und einen daraus möglicherweise resultierenden Anstieg).
Berechnung:
Den typischen Preis finden. Addieren Sie das Hoch, das Tief und den Close-Wert und teilen Sie das Ergebnis durch 3.
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
To calculate the n-period Simple Moving Average of typical prices.
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
Um den SMA(TP, N) vom typischen Preis abzuziehen:
D = TP — SMA(TP, N)
Um den n-Period Simple Moving Average von absoluten D values zu berechnen:
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
Den erhaltenen Wert multiplizieren SMA(D, N) by 0,015.
M = SMA(D, N) * 0,015
M durch D teilen
CCI = M/D
wobei:
- SMA — Simple Moving Average;
- N — Für die Kalulation verwendete Anzahl der Perioden.
Technische Indikator Beschreibung
Die vollständige Beschreibung von CCI ist erhältlich in der Technischen Analyse: Commodity Channel Index
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7769
Dieser Indikator nutzt die Divergenztheorie. Roter Pfeil gleich Verkaufssignal, grüner Pfeil gleich Kaufsignal.Impulse MACD
Impulse MACD. Das Verfahren der Konstruktion ist nicht traditionell. Dieser Indikator ist das Ergebnis von Trägheit und das Fehlen eines Arbeitsbereichs in einem Chart.
KLines Indikator.Darvas Boxes
Der Indikator zeigt den Kanal.