NRMA - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten: 1224
- 1224
- Rating:
-
Veröffentlicht:
NRMA ist der berühmte Indikator by Konstantin Kopyrkin, er produziert zahlreiche Erkenntnisse zu dem Indikator NRTR. In dieser Variante sehen wir einen gleitenden Durchschnitt (line) und Trailing Stops NRTR (points).
Der Zugriff auf andere intermediate Omega Indikators (NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT) Ist möglich durch die Aufrufe iCustom(NULL,0,"NRMA",Parameter,index_number, shift).
Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf der Webseite des Urhebers
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7764
