Beschleunigung und Verzögerung Indikator (AC) misst die Beschleunigung und die Verzögerung von der aktuellen Antriebskraft. Dieser Indikator ändert seine Richtung bevor irgendwelche Änderungen in der Antriebskraft ergeben. Er ändert seine Richtung bevor der Preis seine Richtung ändert. Wenn Sie erkennen dass Beschleunigung und Verzögerung ein Signal für eine frühe Warnung ist gibt Ihnen das offensichtlich Vorteile.

Die Nulllinie ist, wo die Antriebskraft im Gleichklang mit der Beschleunigung ist. Wenn die Beschleunigung oder Verzögerung höher ist als die Nulllinie, dann ist es normalerweise einfacher für die Beschleunigung mit dem Anstieg fortzufahren (und umgekehrt). Im Unterschied zu dem Awesome Oszillator wird es hier nicht als Signal angesehen wenn die Nulllinie durchkreuzt wird Das einzige was hier gemacht werden muss um den Markt kontrollieren zu können und Entscheidungen zu fällen ist nach der Farbe zu schauen. Denken Sie daran: Sie können nicht kaufen mit der Hilfe von Beschleunigung und Verzögerung wenn die aktuelle Spalte rot ist und sie können nicht verkaufen wenn die aktuelle Spalte grün ist.



Wenn Sie einen Kauf in Richtung der Antriebskraft eingehen (Der Indikator ist höher als die Nulllinie wenn Sie kaufen, Oder ist niedriger als die Nulllinie wenn sie verkaufen), Dann brauchen Sie einfach zwei grüne Spalten für den Kauf (Zwei rote Spalten für den Verkauf). Wenn die Antriebskraft gegen die Position gerichtet ist die Sie öffnen wollen (Für den Kauf ist der Indikator unterhalb der Nulllinie, Oder oberhalb der Nulllinie für den Verkauf), wird eine Bestätigung gebraucht, daher wird eine weitere Spalte benötigt. In diesem Fall zeigt der Indikator für eine Sell-Position drei rote Spalten über der Nulllinie an und drei grüne Balken unterhalb der Nulllinie für eine Kaufposition

Berechnung

AC bar chart ist der Unterschied zwischen dem Wert von 5/34 von der Antriebskraft und dem 5-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt, verwendet von dem Bar-Chart.



AO = SMA(median price, 5)-SMA(median price, 34) AC = AO-SMA(AO, 5)



wobei:

SMA — Simple Moving Average;

AO — Awesome Oscillator.

Technische Indikator Beschreibung

Die vollständige Beschreibung des Beschleunigung/Verzögerung Oszillators ist erhältlich in der Technischen Analyse: Accelerator/Decelerator Oscillator