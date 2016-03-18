Um eine Order zu platzieren sollten Sie:

2) !Standard Eingaben durchführen! (Sie sind unterhalb der Beschreibung, Sie starten und enden mit dem Eintrag//+----------------------------------------------+ )

3) Erlauben Sie den Import von externen Experten

Menu "Tools" -> "Options" -> "Expert Advisors" -> "Allow external experts imports" (Sie werden dafür benötigt um einen eventuell auftretenden Fehler bei der Orderaufgabe anzuzeigen)

An dieser Stelle sollten Sie sich bewusst sein, dass die Stelle, wo sie das Script hinschieben auch der zukünftige Open Preis ist (OpenPrice). Es ist möglich, diesen später noch zu modifizieren, Aber um es möglichst einfach zu halten, Empfehle ich das Script direkt an die richtige Stelle zu schieben.

- Open_Price_Line (standard - weiß) - open price (Obligatorische Linie)

- Stop_Loss_Line (rot) - Stop Loss level (Obligatorisch)

- Take_Profit_Line (grün) - Take Profit level (optional)

- Expiration_Line (gelb) - Ablaufzeit (optional) (Die optionalen Linien können gelöscht werden)

- "````" - Positionsgröße. Setzen Sie diese dem gewünschten Wert gegenüber (von 0,1 bis 10 Lots)

Wählen Sie die gewünschte Art der Order aus. Dies ist abhängig von der Open price Linie und der Stopp-Loss Linie

Open_Price > Bid and Open_Price > Stop_Loss - BUYSTOP-order,

Open_Price > Bid and Open_Price < Stop_Loss - SELLLIMIT-order,

Open_Price < Ask and Open_Price > Stop_Loss - BUYLIMIT-order,

Open_Price < Ask and Open_Price < Stop_Loss - SELLSTOP-order.

Um das Skript jederzeit zu stoppen drücken Sie den "Cancel" Button.



