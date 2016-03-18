und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Um eine Order zu platzieren sollten Sie:
1) Sich mit dieser Anleitung vertraut machen)
2) !Standard Eingaben durchführen! (Sie sind unterhalb der Beschreibung, Sie starten und enden mit dem Eintrag//+----------------------------------------------+ )
3) Erlauben Sie den Import von externen Experten
Menu "Tools" -> "Options" -> "Expert Advisors" -> "Allow external experts imports" (Sie werden dafür benötigt um einen eventuell auftretenden Fehler bei der Orderaufgabe anzuzeigen)4) Schieben Sie das Skript auf den Chart.
An dieser Stelle sollten Sie sich bewusst sein, dass die Stelle, wo sie das Script hinschieben auch der zukünftige Open Preis ist (OpenPrice). Es ist möglich, diesen später noch zu modifizieren, Aber um es möglichst einfach zu halten, Empfehle ich das Script direkt an die richtige Stelle zu schieben.5) Bewegen Sie alle Linien zu den gewünschten werten:
- Open_Price_Line (standard - weiß) - open price (Obligatorische Linie)
- Stop_Loss_Line (rot) - Stop Loss level (Obligatorisch)
- Take_Profit_Line (grün) - Take Profit level (optional)
- Expiration_Line (gelb) - Ablaufzeit (optional) (Die optionalen Linien können gelöscht werden)
- "````" - Positionsgröße. Setzen Sie diese dem gewünschten Wert gegenüber (von 0,1 bis 10 Lots)
Wählen Sie die gewünschte Art der Order aus. Dies ist abhängig von der Open price Linie und der Stopp-Loss Linie
Open_Price > Bid and Open_Price > Stop_Loss - BUYSTOP-order,
Open_Price > Bid and Open_Price < Stop_Loss - SELLLIMIT-order,
Open_Price < Ask and Open_Price > Stop_Loss - BUYLIMIT-order,
Open_Price < Ask and Open_Price < Stop_Loss - SELLSTOP-order.
6) Drücken Sie okay wenn alles richtig ist.
Um das Skript jederzeit zu stoppen drücken Sie den "Cancel" Button.
