Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TDSGlobal 4hr - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 632
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Copyright © 2005 Bob O'Brien / Barcode
Advisor TDSGlobal 4hr.
Advisor TDSGlobal 4hr.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7684
Flat Trend v1.0
Advisor Flat Trend v1.0 Verwendet Indikator FlatTrend V2.FitFul 13
Advisor FitFul 13.
FrBestExp02 1
Advisor FrBestExp02 1.GBP9AM
Advisor GBP9AM. Arbeitet mit GBPUSD.