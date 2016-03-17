CodeBaseKategorien
Expert Advisors

FrBestExp02 1 - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Urheber: Gep

Advisor FrBestExp02 1.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7685

