Autor: Dmitry.
Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.
Verwendet den Ikarakatica Indikator.
Teilnahme am Automated Trading Championship 2006.
Getestet:
Symbol: EURUSD.
Zeitrahmen: funktioniert nur auf M15.
Model: Jeder Tick.
Vom Autor: Völlig wirkungslos in Seitwärtsmärkten, aber wenn es einen Trend gibt, passiert 1-3 mal im Jahr, mitnehmen!
