Eine beliebte Methode der Analyse des RSI ist die Divergenzen zwischen dem neuen Hoch des Preises während der RSI unter seinem letzten Hoch verbleibt.



Diese Divergenz ist ein Zeichen für eine bevorstehende Umkehr. Wenn der Relative Strength Index sich dann nach unten dreht und unter sein letztes Tief fällt, sagt man das, das war ein vollständiger "failure swing".



So ein "failure swing" gilt als Bestätigung einer bevorstehenden Umkehr.

Relative Strength Index



Die folgenden Signale des Relative Strength Index werden in der Chart-Analyse verwendet:





Hochs und Tiefs

Der Relative Strength Index hat seine Hochs in der Regel oberhalb von 70 und die Tiefs unterhalb von 30. Er bildet diese Hochs und Tiefs meist vor den Preisen des Charts.



Chart-Muster

Der RSI bildet oft Chart-Muster wie Kopf und Schultern oder Dreiecke, die möglicherweise oder auch nicht auf dem Kurschart sichtbar werden.



Failure Swing (Ausbruch von Unterstützung/Widerstand)

Dann übersteigt der Relative Strength Index seinen bisherige Höchststand (Spitze) oder Unterschreitet sein letzten Tief.



Unterstützungs- und Widerstands-Levels

Der Relative-Stärke-Index zeigt, manchmal deutlich besser als der Preis selbst, die Niveaus von Unterstützung und Widerstand.



Divergenzen

Wie oben besprochen, Divergenzen treten auf, wenn der Preis ein neues Hoch (oder Tief), die der Relative Strength Index durch ein neues Hoch (oder Tief) nicht bestätigt. Die Preise drehen dann in der Regel und bewegen sich in Richtung des RSI.

Dies ist die wichtigste Formel des Relative Strength Index:



RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



wobei:

U — durchschnittliche Anzahl positiver Preisänderungen;

D — durchschnittliche Anzahl negativer Preisänderungen.



Beschreibung des technischen Indikators

Die vollständige Beschreibung der Relative Strength Index ist im Abschnitt Technische Analyse: Relative Strength Index