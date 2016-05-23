CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Relative Strength Index - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1364
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
RSI.mq4 (4.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine beliebte Methode der Analyse des RSI ist die Divergenzen zwischen dem neuen Hoch des Preises während der RSI unter seinem letzten Hoch verbleibt.

Diese Divergenz ist ein Zeichen für eine bevorstehende Umkehr. Wenn der Relative Strength Index sich dann nach unten dreht und unter sein letztes Tief fällt, sagt man das, das war ein vollständiger "failure swing".

So ein "failure swing" gilt als Bestätigung einer bevorstehenden Umkehr.

Relative Strength Index

Die folgenden Signale des Relative Strength Index werden in der Chart-Analyse verwendet:


    • Hochs und Tiefs
      Der Relative Strength Index hat seine Hochs in der Regel oberhalb von 70 und die Tiefs unterhalb von 30. Er bildet diese Hochs und Tiefs meist vor den Preisen des Charts.

    • Chart-Muster
      Der RSI bildet oft Chart-Muster wie Kopf und Schultern oder Dreiecke, die möglicherweise oder auch nicht auf dem Kurschart sichtbar werden.

    • Failure Swing (Ausbruch von Unterstützung/Widerstand)
      Dann übersteigt der Relative Strength Index seinen bisherige Höchststand (Spitze) oder Unterschreitet sein letzten Tief.

    • Unterstützungs- und Widerstands-Levels
      Der Relative-Stärke-Index zeigt, manchmal deutlich besser als der Preis selbst, die Niveaus von Unterstützung und Widerstand.

    • Divergenzen
      Wie oben besprochen, Divergenzen treten auf, wenn der Preis ein neues Hoch (oder Tief), die der Relative Strength Index durch ein neues Hoch (oder Tief) nicht bestätigt. Die Preise drehen dann in der Regel und bewegen sich in Richtung des RSI.


    Kalkulation

    Dies ist die wichtigste Formel des Relative Strength Index:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    wobei:
    U — durchschnittliche Anzahl positiver Preisänderungen;
    D — durchschnittliche Anzahl negativer Preisänderungen.

    Beschreibung des technischen Indikators

    Die vollständige Beschreibung der Relative Strength Index ist im Abschnitt Technische Analyse: Relative Strength Index

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7677

    Ikarakatica Ikarakatica

    Der Ikarakatica Indikator. Es zeigt an, wann zu kaufen und wann zu verkaufen.

    EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte

    Klassisches Signal der Eröffnung einer Position ist das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte.

    Exp_karacatica Exp_karacatica

    Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.

    Farhad Farhad

    Der Farhad EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er nutzt die Indikatoren: MACD, Stochastik, SAR, Momentum, MA.