Relative Strength Index - Indikator für den MetaTrader 4
- 1364
Eine beliebte Methode der Analyse des RSI ist die Divergenzen zwischen dem neuen Hoch des Preises während der RSI unter seinem letzten Hoch verbleibt.
Diese Divergenz ist ein Zeichen für eine bevorstehende Umkehr. Wenn der Relative Strength Index sich dann nach unten dreht und unter sein letztes Tief fällt, sagt man das, das war ein vollständiger "failure swing".
So ein "failure swing" gilt als Bestätigung einer bevorstehenden Umkehr.
Relative Strength Index
Die folgenden Signale des Relative Strength Index werden in der Chart-Analyse verwendet:
Kalkulation
Dies ist die wichtigste Formel des Relative Strength Index:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
wobei:
U — durchschnittliche Anzahl positiver Preisänderungen;
D — durchschnittliche Anzahl negativer Preisänderungen.
Beschreibung des technischen Indikators
Die vollständige Beschreibung der Relative Strength Index ist im Abschnitt Technische Analyse: Relative Strength Index
