Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ikarakatica - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1363
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Dmitry
Der Ikarakatica Indikator. Es zeigt an, wann zu kaufen und wann zu verkaufen.
Teilnahme am Automated Trading Championship 2006.
Der Ikarakatica Indikator. Es zeigt an, wann zu kaufen und wann zu verkaufen.
Teilnahme am Automated Trading Championship 2006.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7676
EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte
Klassisches Signal der Eröffnung einer Position ist das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte.Blockbuster EA
Der Blockbuster EA.
Relative Strength Index
Relative Strength Index, ein technischer IndikatorExp_karacatica
Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.