und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FlatTrend v.2 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Kirk Sloan
Eine modifizierte Version des Indikators FlatTrend, er zeigt den Beginn und das Ende eines Seitwärtsmarktes.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7683
Farhad
Der Farhad EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er nutzt die Indikatoren: MACD, Stochastik, SAR, Momentum, MA.Exp_karacatica
Expert Advisor basiert auf zwei Indikatoren (ADX und Momentum) mit einem eingebauten Optimierer. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Optimierung wählt er die beste Periodenlänge für die Indikatoren und der Handelsstrategie oder wartet ab.
FarhadCrab1
Der FarhadCrab1 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet auch eine große Anzahl von Indikatoren. Einige von ihnen: MA, Stochastik, Macd, RSI.Disaster
Expert Advisor aus der ATC-2007. Kauft/verkauft, wenn der Preis die Linie eines gleitenden Durchschnitts mit der Periode (590) kreuzt.