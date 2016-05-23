Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte - Experte für den MetaTrader 4
Autor: Vitalik
Expert basiert auf der Kreuzung zweier EMAs. Verwendet den MA-Indikator.
Getestet:
Symbol: EURUSD.
Zeitrahmen: H4.
Model: Jeder Tick.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7675
