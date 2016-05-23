CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1843
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Ema.mq4 (4.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Vitalik

Expert basiert auf der Kreuzung zweier EMAs. Verwendet den MA-Indikator.

Getestet:
Symbol: EURUSD.
Zeitrahmen: H4.
Model: Jeder Tick.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7675

Blockbuster EA Blockbuster EA

Der Blockbuster EA.

Binario Binario

Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann in allen Zeitrahmen verwendet werden.

Ikarakatica Ikarakatica

Der Ikarakatica Indikator. Es zeigt an, wann zu kaufen und wann zu verkaufen.

Relative Strength Index Relative Strength Index

Relative Strength Index, ein technischer Indikator