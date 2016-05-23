1. Warten Sie, bis die Preise im Bereich des "Binario" kommen und warten Sie dann auf ein Überschreiten einer der Linien.2. Platzieren Sie einen Buy-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread ÜBER der "Binario"-Linie.3. Platzieren Sie einen Sell-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread UNTER der "Binario"-Linie.4. Platzieren Sie den StopLoss einer Kauf-Position 1 Point unter der "Binario"-Linie.5. Platzieren Sie den StopLoss einer Verkauf-Position 1 Point über der "Binario"-Linie. In beiden Fällen ist ein Spread von 1 Point hinzugefügt. Die StopLoss können jede Stunde oder bei Bedarf nachjustiert werden.6. Setzen Sie Ihre TakeProfits (ich verwende in der Regel 850 Points, aber Sie können Ihre eigenen Werte definieren).7. Die Positionen müssen nachjustiert werden, wenn die ЕМА seinen Wert ändert.8. Exit: bei Erreichen des ProfitTarget oder des StopLoss.Eine Letzte Bemerkung. Dies ist ein Trendfolger, er versucht von großen Bewegungen zu profitieren, daher könnte es häufig zu kleinen Verlusten kommen, aber das kann man nicht auslassen - man würde so den Trend verpassen!