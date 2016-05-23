Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Binario - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1037
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Gordago Software Corp
Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden.
Er ist sehr einfach und nützlich für Anfänger.
Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden.
Er ist sehr einfach und nützlich für Anfänger.
Tipps für andere Nutzung.
1. Warten Sie, bis die Preise im Bereich des "Binario" kommen und warten Sie dann auf ein Überschreiten einer der Linien.
2. Platzieren Sie einen Buy-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread ÜBER der "Binario"-Linie.
3. Platzieren Sie einen Sell-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread UNTER der "Binario"-Linie.
4. Platzieren Sie den StopLoss einer Kauf-Position 1 Point unter der "Binario"-Linie.
5. Platzieren Sie den StopLoss einer Verkauf-Position 1 Point über der "Binario"-Linie. In beiden Fällen ist ein Spread von 1 Point hinzugefügt. Die StopLoss können jede Stunde oder bei Bedarf nachjustiert werden.
6. Setzen Sie Ihre TakeProfits (ich verwende in der Regel 850 Points, aber Sie können Ihre eigenen Werte definieren).
7. Die Positionen müssen nachjustiert werden, wenn die ЕМА seinen Wert ändert.
8. Exit: bei Erreichen des ProfitTarget oder des StopLoss.
Eine Letzte Bemerkung. Dies ist ein Trendfolger, er versucht von großen Bewegungen zu profitieren, daher könnte es häufig zu kleinen Verlusten kommen, aber das kann man nicht auslassen - man würde so den Trend verpassen!
Diskussionsthema.
1. Warten Sie, bis die Preise im Bereich des "Binario" kommen und warten Sie dann auf ein Überschreiten einer der Linien.
2. Platzieren Sie einen Buy-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread ÜBER der "Binario"-Linie.
3. Platzieren Sie einen Sell-Stop-Order auf dem Niveau von 25 Points + Spread UNTER der "Binario"-Linie.
4. Platzieren Sie den StopLoss einer Kauf-Position 1 Point unter der "Binario"-Linie.
5. Platzieren Sie den StopLoss einer Verkauf-Position 1 Point über der "Binario"-Linie. In beiden Fällen ist ein Spread von 1 Point hinzugefügt. Die StopLoss können jede Stunde oder bei Bedarf nachjustiert werden.
6. Setzen Sie Ihre TakeProfits (ich verwende in der Regel 850 Points, aber Sie können Ihre eigenen Werte definieren).
7. Die Positionen müssen nachjustiert werden, wenn die ЕМА seinen Wert ändert.
8. Exit: bei Erreichen des ProfitTarget oder des StopLoss.
Eine Letzte Bemerkung. Dies ist ein Trendfolger, er versucht von großen Bewegungen zu profitieren, daher könnte es häufig zu kleinen Verlusten kommen, aber das kann man nicht auslassen - man würde so den Trend verpassen!
Diskussionsthema.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7658
Avalanche_v1.0
Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor.ArtificialIntelligence_Right
Der Expert Advisor mit künstlicher Intelligenz - ein Single-Layer Neuronales Netzwerk. Das "Perceptron" wird für die Identifizierung der Richtung der Kursbewegung verwendet.
Blockbuster EA
Der Blockbuster EA.EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte
Klassisches Signal der Eröffnung einer Position ist das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte.