CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Blockbuster EA - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1121
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Ron Thompson

Hier ist die EdvardNNs Meinung über diesen EA:

"Ich ließ es auf einem Alpari Demo für 2 Tage, dann 1 Tag länger laufen.
Er krallt sich 3 Punkte in einem wirklich flachen Markt (arbeitet mit Bollinger, öffnet in umgekehrter Richtung nach einem kurzfristigen Ausbruch aus dem Kanal, aber wenn der Impuls der Bewegung 14 Points oder mehr beträgt, wird es ein schwerer Verlust)".

Getestet:
Zeitrahmen: М5.
Model: Ausbruch.
Symbol: EURUSD.
 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7659

Binario Binario

Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann in allen Zeitrahmen verwendet werden.

Avalanche_v1.0 Avalanche_v1.0

Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor.

EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte EMA - Expert Advisor basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte

Klassisches Signal der Eröffnung einer Position ist das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte.

Ikarakatica Ikarakatica

Der Ikarakatica Indikator. Es zeigt an, wann zu kaufen und wann zu verkaufen.