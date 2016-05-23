Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Blockbuster EA - Experte für den MetaTrader 4
Autor: Ron Thompson
Hier ist die EdvardNNs Meinung über diesen EA:
"Ich ließ es auf einem Alpari Demo für 2 Tage, dann 1 Tag länger laufen.
Er krallt sich 3 Punkte in einem wirklich flachen Markt (arbeitet mit Bollinger, öffnet in umgekehrter Richtung nach einem kurzfristigen Ausbruch aus dem Kanal, aber wenn der Impuls der Bewegung 14 Points oder mehr beträgt, wird es ein schwerer Verlust)".
Getestet:
Zeitrahmen: М5.
Model: Ausbruch.
Symbol: EURUSD.
