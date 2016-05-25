コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EMA：2つのMAの交差に基づいたEA - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ema.mq4 (4.05 KB) ビュー
実際の制作者: ヴィタリック

2本の指数移動平均線の交差に基づいています。インディケータMAをベースにしたエキスパートアドバイザです。

バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 4時間足
モデル: 全ティック



