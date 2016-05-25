無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMA：2つのMAの交差に基づいたEA - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: ヴィタリック
2本の指数移動平均線の交差に基づいています。インディケータMAをベースにしたエキスパートアドバイザです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 4時間足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7675
Blockbuster EA
Blockbuster EAというエキスパートアドバイザです。Binario
Binarioは、自動売買システムではなく、トレーダーアイデアを表しています。突破したポイントでエントリーしてトレンドを追う方法をベースにしています。どんな時間軸でも使用できます。
Ikarakatica
インディケータ Ikarakatica。買いシグナルと売りシグナルを出します。Relative Strength Index
相対強度指数（英：Relative Strength Index）です。