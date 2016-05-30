请观看如何免费下载自动交易
EMA - 基于两个移动平均交叉的EA交易 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 31573
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Vitalik
基于两个 EMAs 交叉的EA交易，使用了MA指标。
已测试:
交易品种: EURUSD.
时段: H4.
模式: every tick.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7675
