Blockbuster EA - эксперт для MetaTrader 4
- 3751
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Ron Thompson
Вот мнение EdvardNN'a, по поводу советника:
"Гонял на демо Альпари 2 суток, потом ещё 1 день.
Клюёт в конкретном флэте по 3 пункта (работает по болинджеру, при кратковремкнном привышении волатильности открывается в обратку, но если импульсное движение сохранится хотя бы ещё на 14 пунктов или больше, получаем конктетный минус)".
Тестировал:
Период: М5.
Модель: контрольные точки.
Символ: EURUSD.
