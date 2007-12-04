CodeBaseРазделы
Blockbuster EA - эксперт для MetaTrader 4

Автор: Ron Thompson

Вот мнение EdvardNN'a, по поводу советника:

"Гонял на демо Альпари 2 суток, потом ещё 1 день.
Клюёт в конкретном флэте по 3 пункта (работает по болинджеру, при кратковремкнном привышении волатильности открывается в обратку, но если импульсное движение сохранится хотя бы ещё на 14 пунктов или больше, получаем конктетный минус)".

Тестировал:
Период: М5.
Модель: контрольные точки.
Символ: EURUSD.
 

