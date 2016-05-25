無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Blockbuster EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1107
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ron Thompson
このEAに関するEdvardNN'さんの意見は以下の通りです。:
「Alpari のデモ口座で2日間売買しました。その後、再起動して1日中売買を行いました。
長期のレンジ相場では、3pips取ります（ボリンジャーバンドをベースにしたので、短期のボラティリティの増加が発生する場合に逆方向にエントリーします。ただし、動きが勢いで14Pips以上続けると、大負けになります。
バックテスト:
時間軸: 5分足
モデル: コントロールポイント
通貨ペア: ユーロドル
このEAに関するEdvardNN'さんの意見は以下の通りです。:
「Alpari のデモ口座で2日間売買しました。その後、再起動して1日中売買を行いました。
長期のレンジ相場では、3pips取ります（ボリンジャーバンドをベースにしたので、短期のボラティリティの増加が発生する場合に逆方向にエントリーします。ただし、動きが勢いで14Pips以上続けると、大負けになります。
バックテスト:
時間軸: 5分足
モデル: コントロールポイント
通貨ペア: ユーロドル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7659
Binario
Binarioは、自動売買システムではなく、トレーダーアイデアを表しています。突破したポイントでエントリーしてトレンドを追う方法をベースにしています。どんな時間軸でも使用できます。Avalanche_v1.0
Avalanche_v1.0というエキスパートアドバイザです。
EMA：2つのMAの交差に基づいたEA
2つのMAの交差に基づいた代表的なエントリーシグナルを出します。Ikarakatica
インディケータ Ikarakatica。買いシグナルと売りシグナルを出します。