Avalanche_v1.0というエキスパートアドバイザです。

Binarioは、自動売買システムではなく、トレーダーアイデアを表しています。突破したポイントでエントリーしてトレンドを追う方法をベースにしています。どんな時間軸でも使用できます。

2つのMAの交差に基づいた代表的なエントリーシグナルを出します。

インディケータ Ikarakatica。買いシグナルと売りシグナルを出します。