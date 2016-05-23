CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Avalanche_v1.0 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1012
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: HoggZilla

Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor. Hier können Sie mehr lesen, ist in Englisch.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7651

ArtificialIntelligence_Right ArtificialIntelligence_Right

Der Expert Advisor mit künstlicher Intelligenz - ein Single-Layer Neuronales Netzwerk. Das "Perceptron" wird für die Identifizierung der Richtung der Kursbewegung verwendet.

MAMA_NK MAMA_NK

Dieser Indikator Version wurde erstellt mit dem Code für Omega, geschrieben von John Ehlers

Binario Binario

Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann in allen Zeitrahmen verwendet werden.

Blockbuster EA Blockbuster EA

Der Blockbuster EA.