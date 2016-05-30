代码库部分
EA

Blockbuster EA - MetaTrader 4EA

作者: Ron Thompson

这是 EdvardNN 对本EA交易的观点 :

"我在Alpari模拟账户中运行了两天，然后又多运行了一天。
它在平缓市场中亏掉了百分之三(通过布林带工作，在一个短期波动下开了反向单，但是如果短期波动超过了14个点，就会造成严重亏损)".

已测试:
时段: М5.
模式: breakpoints.
交易品种: EURUSD.
 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7659

