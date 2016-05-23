Angenommen es gibt Daten als Grundlage für das Zeichnen eines Diagramms, zum Beispiel ein Diagramm mit fünf "equities".











Die Quelldaten sind in der Datei equity.csv gespeichert.











Und diese Daten möchte man sich auf einem Kurschart eines Symbols sich ansehen. Aber nicht in einem separaten Fenster, sondern mitten im Fenster, das die Preise des Symbols zeigt. Dieser Beispiel-Indikator wurde dafür geschrieben. Er zeigt die 5 Charts des durchschnittlichen Eigenkapitals der fünf Gruppen mit unterschiedlichen Mix von Geldwerten. Zuerst kompilieren Sie den Indikator und starten Sie ihn auf dem Tageschart (die Datei equity.csv muss im Verzeichnis experts\files\.. vorliegen). Nichts erscheint auf dem Chart, das ist normal, da der Maßstab des Chart und die Skalierung der Werte der Datei große Unterschiede haben.Danach kommentieren Sie eine Zeile in des Indikators und entfernen Sie die Kommentarzeichen der anderen Zeile und drücken Sie dann die Taste F7 (kompilieren). Jetzt sehen Sie ein normales Bild.













So wurde das Terminal "getäuscht" und bringt den Indikator dazu, gemäß den Werten des Indikators die Preisspanne zu skalieren. Dieser Trick ist nur möglich, wenn der Indikator in einem separaten Fenster angezeigt wird.Dann Sehen Sie dieses Bild.













