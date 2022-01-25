거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
예를 들어 5개 주식의 차트와 같은 다이어그램을 그리기 위해 기초로 사용되는 일부 데이터가 있다고 가정합니다.
소스 데이터는 equity.csv 파일에 저장됩니다.
그리고 이 데이터는 일부 통화 쌍의 가격 차트에서 보여 질 필요가 있습니다. 별도의 창에서가 아니라 바로 상품 가격을 표시하는 창에서 말입니다. 이 지표는 그러한 경우를 위해 작성되었습니다. 지표는 화폐 복리의 다른 값을 가진 5개 그룹에 대한 평균 자기 자본의 5개 차트를 표시합니다. 먼저, 지표를 컴파일하여 일별 차트에 첨부합니다(equity.csv 파일은 expert\file\..에 위치해야 함). 차트에 아무것도 나타나지 않는 것은 차트의 스케일과 파일에서 읽은 값의 스케일이 큰 차이가 있기 때문이므로 문제 되는 것이 아닙니다.
그런 다음 지표 코드의 한 줄을 주석 처리하고 반대로 다른 줄의 주석 처리를 제거한 다음 F5(컴파일) 키를 누릅니다. 이제 정상적으로 보입니다.
따라서 터미널은 "속은" 것이나 마찬가지 이고 현재 가격 범위에 맞추어 지표를 조정하도록 되었습니다. 이러한 트릭은 지표가 별도의 창에 그려지는 경우에만 가능합니다.
이러한 그림을 얻습니다.
