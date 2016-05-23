CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Varmovavg_v0011 - Experte für den MetaTrader 4

2016-05-23
Autor: Balidev for Darma

Er nutzt VMA - EMA, die automatisch den Prozentsatz der Glättung anpassen, der auf der Volatilität des Marktes basiert.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7594

Wss_trader Wss_trader

Der Wss_trader EA. Es wurde empfohlen, zwischen 7-17 Uhr zu handeln und Trail auf 60, metric auf 36 zu setzen und die letzten 2 Monate zu beobachten.

Zs1 Zs1

Ich stieß auf einen Experten, der viele Male auf dem Forum besprochen wurde.

Applying the Equity graph on the chart Applying the Equity graph on the chart

Beispiel eines Equity-Indikators auf der Grundlage des Markt-Profils

MartingailExpert MartingailExpert

Der EA verwendet den Stochastik-Indikator auf dem H4 Zeitrahmen, um eine Position zu eröffnen, und danach baut er seine Martingale-Positionen auf.