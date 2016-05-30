请观看如何免费下载自动交易
假定有些用于绘制图表的数据，例如，一个5种净值的图表，
源数据保存在 equity.csv 文件中。
并且，这些数据需要在某些货币对的价格图表上看到，并不是在一个单独窗口中，而是在显示资产价格的窗口右侧，本指标示例就是为这种情况开发的。它显示了5组不同资金组合的平均净值图表。首先，编译指标并把它附加到日图上(equity.csv 文件必须放到 experts\files\..). 图表上没有显示，这是正常的，因为图表的尺度和从文件中读取的这些值的尺度有很大不同。
在那之后，在指标代码中注释掉一行，然后，把另外一行去掉注释，再按下F5(编译),现在就有了正常的图片.
这样，终端就被“欺骗”了，被强制按照当前价格范围设置指标的尺度，这种技巧只有在指标位于独立窗口中运行时才有可能。
收到这张图片。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7600
