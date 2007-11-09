Предположим, у вас есть некоторые данные, по которым построена диаграмма, например, график пяти эквити.











Сами исходные данные хранятся в файле equity.csv.











И вам захотелось увидеть эти данные на ценовом графике какой-либо валютной пары. Причем не в отдельном окне, а прямо на окне, отражающем цены инструмента. Вот для такого случая написан пример индикатора, который выводит 5 графиков среднего эквити для пяти групп с разным значением Money Compounding. Сначала компилируете индикатор и набрасываете на дневной график (файл equity.csv должен лежать в папке experts\files\..). На графике ничего не появляется, это нормально, так как масштаб графика и масштаб значений, прочитанных из файла сильно различаются между собой.Затем одну строчку в коде индикатора делаете комментарием, а другую наоборот раскомментируете и нажимаете F5 (компилировать). Теперь получаем нормальную картинку.













Таким образом, мы "обманули" терминал и заставили его отмасшабировать индикатор в соотвествие с текущим ценовым диапазоном. Такой фокус возможен только в том случае, если мы сообщаем индикатору, что он должен рисоваться в отдельном окне.Получили такую картинку.













