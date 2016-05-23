Die Namen der Makroprogramme und Versionen der Tests und Optimierungen:

1) Das "Multy_DATA" Makroprogramm - Tests im angegebenen Zeitintervall.

Führt eine Reihe von Tests im vorbestimmten Zeitintervall durch,

die Anzahl und die Dauer der Intervalle können unabhängig voneinander in dem Array-Skript "TestCommander" gesetzt werden.

Beim Erhöhen oder Verringern der Anzahl der Zeitintervalle, ist es notwendig,

die Anzahl der Zeilen in der Matrix zu ändern (unter dem roten V )

2) Das "Multy_TF" - Makroprogramm - Tests der angegebenen Zeitrahmen (Perioden), die Parameter werden im Array gesetzt

Führt eine Reihe von Tests mit den im "TestCommander"-Skript vorgegebenen Zeitrahmen aus.

Diese Parameter können unabhängig voneinander festgelegt werden.

Das "MultySymbol" Makroprogramm - Testreihe von Währungspaaren angegeben im Array des Skriptes "TestCommander",

Wenn die Anzahl der Währungspaare (Symbole) erhöht oder verringert wurde, ist es notwendig,

die entsprechende Anzahl von Zeilen im Array anzupassen (im Bild das rote V)

4) Das "MultyVariable" Makroprogramm - Testreihe der angegebenen Variablen im Array des Skriptes "TestCommander",

es ist notwendig, sowohl die Variablen-Namen wie auch deren Test-Werte anzugeben. Setzen Sie die Namen nicht verwendeter Variablen

auf =""; (leerer Wert)

5) Das "StabilityTest" Makroprogramm - "Stability-Test", Test erfolgt mit drei Kriterien gleichzeitig -

MultySymbol (Tests der Symbole),

Multy_DATA (Tests der Zeitintervalle),

Multy_TF (Tests der Zeitrahmen).

die Parameter werden von der entsprechenden Arrays des "TestCommander"-Skript genommen.

6) Das "OneOptim" Makroprogramm - optimiert die Parameter, gefolgt von der Filterung unrentabler Positionen,

entfernt Duplikate, filtert nach den minimalen und maximalen Positionen pro Tag, sortiert nach den Resultaten

in der durch den Nutzer beim Start angebenden Reihenfolge. Das Ergebnis ist die Ausgabe einer Report-Datei in dem "Report"-Ordner.

7) Das "Complex" Makroprogramm -komplexe Optimierung gefolgt von Tests,

Filterung und Sortierung der erhaltenen Werte, die besten Ergebnisse sind auf Stabilität geprüft

und werden in die Reportdatei geschrieben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Programm prüft die Verfügbarkeit und den Status der vorhanden Daten der History vor der Prüfung oder Optimierung.

Um spezielle Optimierungen durchzuführen, verfügt das Programm über die Fähigkeit,

während der Optimierung Befehle an den EA zu übergeben und Antworten zu empfangen.

Es kann eine Auto-Optimierung zu einer angebenden Zeit durchführen, wenn es vom EA gestartet wurde.

Bis zu 10 Variablen auf ein Mal können getstet und optimiert werden.

Das Programm bietet die Möglichkeit für weitere Makroprogramme des Nutzers zum Testen und Optimieren

des Programms. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie in dem angehängten Archiv.