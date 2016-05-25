コードベースセクション
ダイアグラムが作成されるデータとして5つの株式チャートがあると仮定してみましょう。





ソースデータがequity.csvというファイルに配置されています。





このデータを何かの通貨ペアのチャート上に表示させておきたいと仮定してみましょう。新規ウィンドウではなく同じウィンドウで表示させておきたいでしょうね。そのような場合にはこちらのMT4チャートに株式チャートを付けるインジケータをおすすめします。これは、Money Compounding値が違う5つのグループごとに5つの株式チャートを出力します。まず最初に、インジケータをコンパイルしてチャート上にドラッグ&ドロップします。何もでませんよ。パラメータが違うので、これは大丈夫です。

次に、インジケータのコードの1行をコメント化し、他の行をコメントアウトします。また、F5 を押します。これから、すべて正しく表示されます。






このように、ターミナルを「だまして」、これを価格レンジによってインジケータを規模拡大させました。このフォーカスは、インジケータに新規ウィンドウで表示させない場合のみ可能です。
画像は以下の通りです。







