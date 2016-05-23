CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Wss_trader - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
897
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Fuccer

Es wurde empfohlen, zwischen 7-17 Uhr zu handeln und Trail auf 60, metric auf 36 zu setzen und die letzten 2 Monate zu beobachten.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7591

Zs1 Zs1

Ich stieß auf einen Experten, der viele Male auf dem Forum besprochen wurde.

Three Line Break Three Line Break

Three-Line Break Charts. Diese Methode wurde beschrieben von Steve Nison in dem Buch "Japanese Candlestick Charting Techniques". "Three-Line-Break" kombiniert die Qualitäten der "tic-tac-toe"-Charts und die eines Linien- oder Barcharts.

Varmovavg_v0011 Varmovavg_v0011

Er nutzt VMA - EMA, die automatisch den Prozentsatz der Glättung anpassen, der auf der Volatilität des Marktes basiert.

Applying the Equity graph on the chart Applying the Equity graph on the chart

Beispiel eines Equity-Indikators auf der Grundlage des Markt-Profils