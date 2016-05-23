CodeBaseKategorien
TrendStrengthTrio - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: nicht angegeben

Diese Version des Indikators kombiniert 3 TrendStrength.
Parameter:
Line2Visible - Zeige den zweiten Indikator - standardmäßig ja (true);
Line3Visible - Zeige den dritten Indikator - standardmäßig nein (false);
Wenn Sie interessiert sind, lesen Sie über dieses Thema.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7495

