Autor: Conversion only Doc Gaines
Trends zeigen eine wichtige Komponente des Marktes. Sie sollte diese unbedingt erkennen können. Allerdings reicht es nicht aus, nur einen Trend zu bestimmen. Es ist auch wichtig, die Richtung des aktuellen Trends zu erkennen. Obwohl in Trends mehr Geld in kurzer Zeit verdient werden kann, kann man es auch schnell wieder verlieren, wenn man gegen den Trend handelt. Um solche Situationen zu vermeiden, entwickelte der Autor einen "Trend-Fortsetzungs Faktor" (TCF). Dieser Indikator wird erstellt, um den Trend und seine Richtung festzustellen.
Für ein besseres Verständnis, lesen hier.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7493
