Hier wird eine Traillinie anstelle der Signallinie verwendet. Die Traillinie ist eine Linie im Abstand von nicht mehr als Trail-Points vom aktuellen Preis.

Das Chart enthält die Hauptlinie (die Differenz von schnellem EMA und langsamen EMA, die Ticker-Linie) und die Signallinie (berechnet aus dem SMA der Hauptlinie).