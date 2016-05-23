CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ASCTrendExpert - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1332
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ACD_PV.mq4 (6.29 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die ASCTrend ist ein Programm, das die wahrscheinlichste Richtung der Markt zusammen mit einem optimalen Stopp ermittelt. Der primäre Zweck des ASCTREND ist es, den Trend objektiv zu bestimmen.


Der ASCTrend reagiert auf Fakten (basierend auf der derzeit vorliegenden Marktsituation), nicht aber auf Annahmen (was der Markt machen muss oder machen könnte).



ASCTrendExpert

Die optimalen Stopps bieten eine größere Flexibilität für die "Entries"/"Exits", "Re-Entries" und "Pyramiding". Die ASCTrend bestimmt die maximalen, optimalen Stopps für jeden Handel. Wenn Sie wissen, wann Sie aus dem Markt aussteigen müssen, können Sie praktisch zu jeder Zeit einsteigen.

Der ASCTrend ist ein Brennglas, das erlaubt die Realität des Marktes ohne Verzerrungen zu erkennen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7507

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

Der Markt-Volatilitäts Indikator.

TrendStrengthTrio TrendStrengthTrio

Diese Version des Indikators kombiniert 3 TrendStrength.

Barishpolets Channels Barishpolets Channels

Der Indikator zeigt die Baryshpolets Kanäle.

Mouteki Mouteki

Die Indikator zeichnet Trendlinie auf der Basis der zwei letzten Extrema.