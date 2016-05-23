ASCTrendExpert

Die ASCTrend ist ein Programm, das die wahrscheinlichste Richtung der Markt zusammen mit einem optimalen Stopp ermittelt. Der primäre Zweck des ASCTREND ist es, den Trend objektiv zu bestimmen.

Der ASCTrend reagiert auf Fakten (basierend auf der derzeit vorliegenden Marktsituation), nicht aber auf Annahmen (was der Markt machen muss oder machen könnte).