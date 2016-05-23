und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ASCTrendExpert - Indikator für den MetaTrader 4
Die ASCTrend ist ein Programm, das die wahrscheinlichste Richtung der Markt zusammen mit einem optimalen Stopp ermittelt. Der primäre Zweck des ASCTREND ist es, den Trend objektiv zu bestimmen.
Der ASCTrend reagiert auf Fakten (basierend auf der derzeit vorliegenden Marktsituation), nicht aber auf Annahmen (was der Markt machen muss oder machen könnte).
Die optimalen Stopps bieten eine größere Flexibilität für die "Entries"/"Exits", "Re-Entries" und "Pyramiding". Die ASCTrend bestimmt die maximalen, optimalen Stopps für jeden Handel. Wenn Sie wissen, wann Sie aus dem Markt aussteigen müssen, können Sie praktisch zu jeder Zeit einsteigen.
Der ASCTrend ist ein Brennglas, das erlaubt die Realität des Marktes ohne Verzerrungen zu erkennen.
