TrendStrengthTrio - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
В этой версии индикатора объединено 3 TrendStrength.

Параметры: 
Line2Visible - отображать второй индикатор - по умолчанию показывает;
Line3Visible - отображать третий индикатор - по умолчанию не показывает;
Если интересно, можете почитатть эту ветку.


Trend_CF Trend_CF

Индикатор Trend CF.

cam_H1_H5_Historical_V4 cam_H1_H5_Historical_V4

Индикатор Cam H1 - H5 Historical v4

TrendStrength TrendStrength

Индикатор используется для определения глобального тренда.

Custom MACD Custom MACD

Показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены.