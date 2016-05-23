CodeBaseKategorien
Indikatoren

channel_breakout_entry - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: nicht angegeben

Der Markt-Volatilitäts Indikator.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7503

TrendStrengthTrio TrendStrengthTrio

Diese Version des Indikators kombiniert 3 TrendStrength.

TrendStrength TrendStrength

Der Indikator bestimmt den globalen Trend.

ASCTrendExpert ASCTrendExpert

Die ASCTrend ist ein Programm, das die wahrscheinlichste Richtung der Markt zusammen mit einem optimalen Stopp ermittelt. Der primäre Zweck des ASCTREND ist es, den Trend objektiv zu bestimmen.

Barishpolets Channels Barishpolets Channels

Der Indikator zeigt die Baryshpolets Kanäle.