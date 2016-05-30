代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TrendStrengthTrio - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Deutsch 日本語
显示:
7236
等级:
(10)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: 未指定

本版本的指标组合了3个TrendStrength.

参数: 
Line2Visible - 显示第二个指标 - 默认显示;
Line3Visible - 显示第三个指标 - 默认不显示;
如果有人感兴趣，可以阅读这个主题


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7495

TrendStrength TrendStrength

本指标用于确定全局趋势。

Trend continuation factor2 Trend continuation factor2

本指标用于确定趋势和它的方向。

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

市场波动性指标。

ASCTrendExpert ASCTrendExpert

ASCTrend 是用于确定最有可能的市场走向的程序，带有最佳的止损。ASCTREND 的首要目标是确定趋势的方向。