喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: 未指定
本版本的指标组合了3个TrendStrength.
参数:
Line2Visible - 显示第二个指标 - 默认显示;
Line3Visible - 显示第三个指标 - 默认不显示;
如果有人感兴趣，可以阅读这个主题。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7495
