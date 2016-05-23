Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TrendStrength - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Xaoc 2006
Der Indikator bestimmt den globalen Trend.
