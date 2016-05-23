CodeBaseKategorien
TrendStrength - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Xaoc 2006

Der Indikator bestimmt den globalen Trend.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7494

Trend continuation factor2 Trend continuation factor2

Dieser Indikator wird erstellt, um die Richtung des Trends festzustellen.

Ticker Trail Ticker Trail

Hier wird eine Traillinie anstelle der Signallinie verwendet. Die Traillinie ist eine Linie im Abstand von nicht mehr als Trail-Points vom aktuellen Preis.

TrendStrengthTrio TrendStrengthTrio

Diese Version des Indikators kombiniert 3 TrendStrength.

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

Der Markt-Volatilitäts Indikator.