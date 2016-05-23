Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ticker Trail - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: mandorr
Hier wird eine Traillinie anstelle der Signallinie verwendet. Die Traillinie ist eine Linie im Abstand von nicht mehr als Trail-Points vom aktuellen Preis. Wenn die Differenz zwischen dem Preis und der Traillinie kleiner ist als der Trail (in Points), dann wird die Traillinie nicht verändert. Der Traillinie ist ein guter Filter mit einer Verzögerung durch den Preis und nicht durch die Zeit, im Gegensatz zu einer Signallinie.
Errechnet sich aus der Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen Trail. Da dies ein Oszillator ist, gibt es keine Ticker-Linie im Chart. Die Indikator-Werte variieren im Bereich von -100 bis +100. Die Änderung der Richtung der TrailCD kann als Handelssignal dienen. In einer anderen Version kreuzt das Signal die Nulllinie. Ein sehr starkes Signal entsteht, wenn die Indikator-Linie die Werte von -100 oder +100 erreicht. Für ein gültiges Signal bedarf es eine sehr große Zahl von Bars für die Berechnung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7492
