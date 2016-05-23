Der Indikator des berühmten Händlers Korykin. Er hilft, innerhalb eines Kanal zu handeln.

Einige Leute denken, dass die meisten Indikatoren, wie: MACD, RSI, AO, AC verzögert sind und es unbequem ist, mit Ihnen zu arbeiten. Aber der MaksiGen KaHaJI ckaJIneP erlaubt, jeden Tag konstant 10 Punkte zu verdienen.