Indikatoren

camarilladt8 - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: nicht angegeben

Er ist für die, die zu faul sind, die Tageslinien zu berechnen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7486

MultiTrend_Signal_KVN

Der Indikator des berühmten Händlers Korykin. Er hilft, innerhalb eines Kanal zu handeln.

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP

Einige Leute denken, dass die meisten Indikatoren, wie: MACD, RSI, AO, AC verzögert sind und es unbequem ist, mit Ihnen zu arbeiten. Aber der MaksiGen KaHaJI ckaJIneP erlaubt, jeden Tag konstant 10 Punkte zu verdienen.

Lagrange polynomial

Zwei Möglichkeiten der Berechnung, die das Lagrange-Polynom auf der Basis von Referenz-Punkte anbietet.

Ticker Awesome Oscillator

Er wird berechnet als die Differenz zweier gleitender Durchschnitte: SMA(5) und SMA(34). Art der Grafik: Histogramm mit grünen und roten Balken.