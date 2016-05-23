Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ticker MACD - Indikator für den MetaTrader 4
- 1222
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor: mandorr
Das Chart enthält die Hauptlinie (die Differenz von schnellem EMA und langsamen EMA, die Ticker-Linie) und die Signallinie (berechnet aus dem SMA der Hauptlinie).
Die Indikator-Linie mit Index 0 (№0 in der "Colors"-Tab) ist die wichtigste Linie des MACD und des "Ticker-MACD". Die Linie mit Index 1 (№1 in "Colors"-Tab) ist die Signallinie. Der Indikator zeichnet Signallinie PeriodSignal Bars nach der Hauptlinie.
Es sollte angemerkt werden, dass die normalen Werte des Indikators erst nach mindestens PeriodSlow Bars oder sogar mehr gezeichnet werden. Dies ist so, weil die Berechnung des EMA-Wertes zur Berechnung des MACD immer mit der wiederkehrenden Formel: X[t+1]=X[t]+K*(Preis[t+1]-X[t]) erfolgt.
Für die Anfangswerte beider EMA werden wird der aktuelle Preis: X[0]=Preis[0] verwendet. Dies führt dazu, dass EMAs mit gleicher Periodenlänge aber unterschiedlicher Anfangsbar zum selben Zeitpunkt unterschiedlichen Werte zeigen. Aber nach einem ziemlich langen Zeitraum werden die Werte der EMAs nahezu identisch. Das ist auf den üblichen Charts wegen der großen Anzahl von Balken nicht erkennbar. Für diese Version muss man eine genügend große Zahl von Bars für die Berechnung abwarten.
Die klassischen Indikator-Parameter sind standardmäßig ausgewählt:
12, 26, 9. Wenn jemand interessiert ist, kann er mit den Parametern experimentieren und die Regeln für die Interpretation des Indikators festlegen.
Die traditionelle Version: Kreuzen der Signallinie mit der Hauptlinie. Manchmal wird auch das Überqueren der Nulllinie von der Haupt- oder der Signallinie verwendet.
Die dritte Version: Zunahme/Abnahme der Werte der Hauptlinie im Vergleich zum vorherigen Wert (im Sinne des AO-Indikators von Bill Williams).
Mehr "exquisite" Version: die Divergenz der Hauptlinie des Ticker MACD Indikators mit dessen Signallinie. Wie Sie sehen können, gibt es einige Einsatzmöglichkeiten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7491
