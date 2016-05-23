Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MultiTrend_Signal_KVN - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Vladimir Korykin
Der Indikator des berühmten Händlers Korykin. Er hilft, innerhalb eines Kanal zu handeln.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7484
MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
Einige Leute denken, dass die meisten Indikatoren, wie: MACD, RSI, AO, AC verzögert sind und es unbequem ist, mit Ihnen zu arbeiten. Aber der MaksiGen KaHaJI ckaJIneP erlaubt, jeden Tag konstant 10 Punkte zu verdienen.MMLevls_VG
Das Ergebnis - Sie sehen nicht nur die Murray Linien, auf denen die Pivot-Punkte basieren, sondern auch Ihre aktuelle statistische Signifikanz...
camarilladt8
Er ist für die, die zu faul sind, die Tageslinien zu berechnen.Lagrange polynomial
Zwei Möglichkeiten der Berechnung, die das Lagrange-Polynom auf der Basis von Referenz-Punkte anbietet.