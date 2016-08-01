CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-Friday_Sig - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
689
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Igor V. Kim aka KimIV

Eintritts- und Austrittssignale nach dem System "Freitageffekt".



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7411

e-TurboFx e-TurboFx

Sehen Sie drei sequentiell wachsende Bärenstäbe? Auf Wiedersehen, Bären!

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

Der Indikator zeichnet die unterschiedlichen Ebenen von Neely-Monowellen in der Grafik.

Lucky Lucky

Er verändert die Losgröße, fugt einen Filter hinzu, und Sie bekommen... winwin2007. Er funktioniert nur mit der Streuung von 2.

Trading hours V2 Trading hours V2

Der Indikator Trading hours.