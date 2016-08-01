Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-Friday_Sig - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Igor V. Kim aka KimIV
Eintritts- und Austrittssignale nach dem System "Freitageffekt".
Eintritts- und Austrittssignale nach dem System "Freitageffekt".
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7411
