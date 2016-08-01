Der Indikator zeichnet die unterschiedlichen Ebenen von Neely-Monowellen in der Grafik.

Sehen Sie drei sequentiell wachsende Bärenstäbe? Auf Wiedersehen, Bären!

Er verändert die Losgröße, fugt einen Filter hinzu, und Sie bekommen... winwin2007. Er funktioniert nur mit der Streuung von 2.

Der Indikator Trading hours.