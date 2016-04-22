CodeBaseKategorien
Chandelier Exit - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: MQLService

Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Der Abstand vom Maximum zum Trailing-Stopp wird am besten in ATR (Average True Range) Einheiten berechnet. Es ist jedoch auch möglich, ihn in Geldwerten oder in Points zu messen.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7249

