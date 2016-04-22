Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.