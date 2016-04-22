Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Chandelier Exit - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2202
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: MQLService
Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Der Abstand vom Maximum zum Trailing-Stopp wird am besten in ATR (Average True Range) Einheiten berechnet. Es ist jedoch auch möglich, ihn in Geldwerten oder in Points zu messen.
Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Der Abstand vom Maximum zum Trailing-Stopp wird am besten in ATR (Average True Range) Einheiten berechnet. Es ist jedoch auch möglich, ihn in Geldwerten oder in Points zu messen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7249
Camarilla
Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.BrainTrend2 Stop
Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.
Complex Common
Zeigt die überkauft- oder überverkauft-Zustände der Währungen im Verhältnis zueinander.Complex pairs
Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.