CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Brain Trend1 Stop - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1277
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: unbekannt

Der Indikator zeigt den Stopps des Trends durch farbige Punkte.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7245

Avg Daily Range Avg Daily Range

Der Avg-Daily-Range Indikator.

MCVA - Multichart Visual Analyser MCVA - Multichart Visual Analyser

Das Skript hilft, eine visuellen Analyse mehrerer Währungspaare auf einen benutzerdefinierten Zeitrahmen durchzuführen.

BrainTrend2 Stop BrainTrend2 Stop

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.

Camarilla Camarilla

Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.