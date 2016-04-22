Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum.

Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.