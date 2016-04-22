CodeBaseKategorien
Indikatoren

BrainTrend2 Stop - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Alejandro Galindo
Autor: Alejandro Galindo

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7246

