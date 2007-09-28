CodeBaseРазделы
Индикаторы

BrainTrend2 Stop - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Alejandro Galindo

Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками. Для того, чтобы отличать цели, и BrainTrend2Stop использует Синие и Красные точки.



