Ein einfacher Indikator, der das allgemeine Prinzip der Darstellung mehrerer Indikatoren verschiedener Zeitrahmen in einem einzigen Fenster zeigt

Das Skript hilft, eine visuellen Analyse mehrerer Währungspaare auf einen benutzerdefinierten Zeitrahmen durchzuführen.

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.