MCVA - Multichart Visual Analyser - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 866
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Skript erstellt drei "Haupt"-Grafikobjekte: zwei vertikale Linien und eine lineare Regression.
Wenn der Benutzer eines der drei Objekte verschiebt, werden die "verbunden" Objekte auf das Chart automatisch neu positioniert.
Wenn das Skript auf mehrere Charts läuft und eine Objekt wird bewegt, werden alle anderen "verbundenen" Objekte auf jedem Chart neu positioniert. Das Skript hängt nicht vom Zeitrahmen ab
Die Abbildung unten zeigt das Skript auf den Chart von der Paare EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
Die Abbildung unten zeigt das Skript auf den Chart von der Paare EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7226
