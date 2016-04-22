CodeBaseKategorien
MCVA - Multichart Visual Analyser - Skript für den MetaTrader 4

MCVA.mq4 (7.56 KB) ansehen
Das Skript erstellt drei "Haupt"-Grafikobjekte: zwei vertikale Linien und eine lineare Regression.
Wenn der Benutzer eines der drei Objekte verschiebt, werden die "verbunden" Objekte auf das Chart automatisch neu positioniert.
Wenn das Skript auf mehrere Charts läuft und eine Objekt wird bewegt, werden alle anderen "verbundenen" Objekte auf jedem Chart neu positioniert. Das Skript hängt nicht vom Zeitrahmen ab

Die Abbildung unten zeigt das Skript auf den Chart von der Paare EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7226

