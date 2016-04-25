请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
脚本创建三个 "主要" 图形对象: 两条垂直线和一条线性回归。
当用户移动任何三个对象, "已连接的" 对象自动在图表上重定位。
当脚本运行在多图表上, 它们之中的任何对象均可移动, "已连接" 对象的定位在所有图表上执行。脚本不依赖时间帧
以下图解显示脚本操作货币对 EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
以下图解显示脚本操作货币对 EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7226
