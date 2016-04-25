脚本创建三个 "主要" 图形对象: 两条垂直线和一条线性回归。当用户移动任何三个对象, "已连接的" 对象自动在图表上重定位。当脚本运行在多图表上, 它们之中的任何对象均可移动, "已连接" 对象的定位在所有图表上执行。脚本不依赖时间帧以下图解显示脚本操作货币对 EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)