脚本

MCVA - 多图表可视分析器 - MetaTrader 4脚本

[Deleted]
显示:
4660
等级:
(15)
已发布:
MCVA.mq4 (7.56 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
脚本创建三个 "主要" 图形对象: 两条垂直线和一条线性回归。
当用户移动任何三个对象, "已连接的" 对象自动在图表上重定位。
当脚本运行在多图表上, 它们之中的任何对象均可移动, "已连接" 对象的定位在所有图表上执行。脚本不依赖时间帧

以下图解显示脚本操作货币对 EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7226

