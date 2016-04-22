CodeBaseKategorien
ShowOrdersOnChart - Indikator für den MetaTrader 4

Макс | German English Русский 中文 日本語 Português
Kleiner Indikator für das Monitoring zurückliegender geschlossen und den Status der offenen Positionen auf dem Chart. Rot - Verlust, grün - Gewinn.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7220

