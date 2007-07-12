Смотри, как бесплатно скачать роботов
MCVA - Multichart Visual Analyser - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт создает на чарте три "связанных" графических объекта: две вертикальные линии и линейную регрессию.
При перемещении пользователем какого-либо из трех объектов автоматически выполняется позиционирование на чарте "связанных" объектов.
При запуске скрипта на нескольких чартах, перемещать объекты можно на любом из них, при этом позиционирование "связанных" объектов выполняется на всех чартах. Скрипт независим от таймфрейма
На рисунке ниже показана работа скрипта с парами EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
